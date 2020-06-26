Казахстанский стартап в сфере недвижимости ApartX привлек $115 тысяч для выхода на рынок России

Казахстанский сервис для владельцев арендной недвижимости ApartX привлек $115 тысяч от частного инвестора. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Astana Hub, участником которого является стартап.

ApartX развивает мобильное приложение Saccess — сервис для владельцев недвижимости, которая сдается посуточно. Приложение позволяет дистанционно управлять объектами при помощи «умных» замков.

После установки «умного» замка владельцы квартир генерируют ограниченные по времени, в зависимости от срока аренды, PIN-коды. Они могут передавать их арендаторам через смс или мессенджеры. Также приложение автоматически синхронизирует заполняемость недвижимости в сервисах по аренде квартир — AirBnb, Booking.

По словам основателя проекта Каната Кельдибекова, привлеченные инвестиции помогут заключить договора с клиентами из России.

Он уточнил, что сейчас ApartX работает в трех городах: Нур-Султан, Алматы и Москва. В настоящее время компания ведет переговоры с с 200 потенциальными клиентами из Москвы.

«За последние 4 месяца через наш сервис квартиры были сданы более 3 тысяч раз. Таким образом, мы сэкономили нашим клиентам $9 тысяч только на доставку ключей. В целом доставка ключей оценивается в $3», — добавил Кельдибеков.

По словам основателя проекта, в Казахстане и России аналогов данного сервиса нет.

Непрямые конкуренты — иностранные компании, которые специализируются на продаже «умных» замков. При этом мобильные приложения таких сервисов предназначены для частного пользователя, а ApartX ориентирован на бизнес (функционал приложения позволяет клиентам зарабатывать, сдавая свои квартиры в аренду), уточнил Кельдибеков.

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