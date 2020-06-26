Инвестиции в стартапы PropTech вырастут в два раза — исследование

Пандемия усилила развитие технологий на рынке недвижимости. В ближайший год объем вложений в стартапы PropTech увеличится как минимум в 2 раза. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе Glorax Infotech.

Эксперты акселератора от Glorax Infotech прогнозируют, что по итогам 2020 года вложения в новые технологии для рынка недвижимости могут достигнуть 1,5 млрд рублей. Это эквивалентно росту на 100% за год. В 2019 году инвестиции в российские стартапы PropTech превысили 700 млн рублей — всего было заключено 10 сделок.

Отмечается, что последствия пандемии стимулируют рынок PropTech к созданию новых ниш на всем жизненном цикле недвижимости — от проектирования и строительства до продаж и управления.

«Те ранние инвесторы, которые вложатся в фундамент для платформ взаимодействия между участниками рынка, в создание универсальных решений, смогут занять лидирующее положение на рынке», — комментирует глава Glorax Group Андрей Биржин.

В структуре российского рынка PropTech выделяются:

маркетплейсы по покупке и аренде недвижимости;

маркетплейсы по оказанию услуг в недвижимости и строительстве;

компании в сфере проектирования и строительства (Apis-Cor, TraceAir);

стартапы по оценке, анализу данных и коллективным инвестициям (Aktivo, Geointellect, Habidatum);

компании в сфере управления готовыми объектами (Wiren Board, Throne).

В прошлом году основная часть инвестиций пришлась на две сделки: компании «Сделано» и «Чердак». Кроме того, был совершен только один экзит — корпорация Occipital совершила выход из GeoCV, сумма сделки составила $7 млн.

«Сделано» занимается капитальным ремонтом квартир, дизайн можно выбрать на сайте с помощью онлайн-конструктора из готовых комбинаций. В мае 2019 года компания Ивана Таврина (бывшего гендиректора «Мегафона») Kismet Capital Group приобрела 99,9% сервиса. Сумма сделки не раскрывалась.

«Чердак» — сервис хранения вещей для жителей Москвы. Сервис привлек $2 млн инвестиций в раунде А от нескольких вкладчиков.

На данный момент объем инвестиций в российский PropTech составляет менее 1% от мирового и 1,8% от европейского. Наиболее активными венчурными инвесторами по количеству сделок в стране являются:

ФРИИ, АФК «Система», Altair Capital, Pulsar Venture Capital, Runa Capital, ImpulseVC, РВК, The Untitiled.

Наиболее крупный суммарный объем инвестиций в компании рынка PropTech поступил от фондов Rusnano Sistema Sicar, Sistema Venture Capital, Larix, Hartmann Holdings, ФРИИ.

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