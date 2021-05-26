Платформа для сделок с недвижимостью Propy выставит на NFT-аукцион киевскую квартиру основателя TechCrunch Майкла Аррингтона. В 2017 году покупка этой квартиры вошла в историю как первая в мире продажа недвижимости с использованием блокчейна. Об этом RB.ru сообщили в Propy.

Сейчас недвижимостью владеет Майкл Аррингтон, основатель новостного портала о технологиях TechCrunch и фонда Arrington XRP Capital. Несколько лет назад сделка по покупке этой квартиры была полностью проведена с помощью технологии блокчейн и криптовалюты в блокчейн-сети Ethereum.

«Этот NFT-аукцион войдет в историю. Для Propy он – знаковое событие, которое поможет привлечь внимание к перспективам использования технологии блокчейн и невзаимозаменяемых токенов (NFT) для автоматизированных сделок с недвижимостью и участию рынка недвижимости в децентрализованной экономике», – сообщила CEO Propy Наталья Караянева.

Фото: Propy

NFT — криптографические токены, за которыми стоят уникальные ценные активы (например, произведение искусства, музыка или другой объект коллекционирования). NFT подтверждают за своим обладателем право собственности на эти объекты. NFT, созданный Propy, передает право собственности на физический объект недвижимости.

«Я много работаю с российскими и украинскими программистами и очень рад, что именно квартира в Киеве будет продана таким инновационным способом. Надеюсь, она достанется классным людям. Буду с удовольствием приезжать в гости», – прокомментировал основатель TechCrunch и Arrington XRP Capital Майкл Аррингтон.

Фото: Propy

Уникальный невзаимозаменяемый токен, который получит покупатель, будет включать:

доступ к собственности через систему автоматической передачи собственности;

NFT-токен работы популярного киевского граффити-художника Chizz (физическая версия цифровой работы нанесена на стену в квартире);

фотографию квартиры.

Аукцион этого лота продлится 24 часа и стартует с начальной цены в $20 тысяч долларов. Информация об NFT-аукционе доступна по ссылке. Там же можно найти информацию о лоте, FAQ, обратный отсчет до конца аукциона и возможность подписаться на обновления по email.

Как пройдет сделка

Продавец подпишет подготовленные для него документы, которые посредством NFT-токена передадут право собственности будущему владельцу, который получит его, выиграв NFT-аукцион и заплатив за покупку криптовалютой. Победитель аукциона становится владельцем квартиры в течение минуты после заполнения данных для KYC (необходимо имя).

Об апартаментах

Квартира расположена в Святошино, популярном жилом районе на западе Киева, столицы Украины. В ней одна спальня и отдельные комнаты для кухни и ванной.