Прокуратура подала в суд на автодилера «Рольф» иск почти на 13 млрд рублей

Химкинский суд Московской области принял к производству гражданский иск Генпрокуратуры о взыскании 12,85 млрд рублей с автодилера «Рольф» и его основателя Сергея Петрова.
Решение по иску было принято 24 ноября 2021 года, сообщил «Интерфакс».
«По исковому заявлению судом были приняты обеспечительные меры в виде наложения ареста на имущество, принадлежащее ответчику АО "Рольф" в пределах суммы исковых требований. АО "Рольф" сформирована сумма денежных средств, достаточная для обеспечения исковых требований», — говорится в сообщении.
«Рольф» не согласен с исковыми требованиями и намерен защищать свои интересы в суде. Компания изучает основания для предъявления прокуратурой иска. Дилерские центры «Рольф» продолжают работу в штатном режиме.
27 ноября 2021 года суд заблокировал счета автодилера «Рольф» в рамках расследования о выводе средств за рубеж. Петров попал под уголовное преследование вместе с несколькими топ-менеджерами компании в 2019 году. Они подозреваются в незаконном выводе за рубеж почти 4 млрд рублей.
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Фото на обложке: Greentellect Studio /
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