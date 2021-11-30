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Прокуратура подала в суд на автодилера «Рольф» иск почти на 13 млрд рублей

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Химкинский суд Московской области принял к производству гражданский иск Генпрокуратуры о взыскании 12,85 млрд рублей с автодилера «Рольф» и его основателя Сергея Петрова.

Прокуратура подала в суд на автодилера «Рольф» иск почти на 13 млрд рублей

Решение по иску было принято 24 ноября 2021 года, сообщил «Интерфакс». 

«По исковому заявлению судом были приняты обеспечительные меры в виде наложения ареста на имущество, принадлежащее ответчику АО "Рольф" в пределах суммы исковых требований. АО "Рольф" сформирована сумма денежных средств, достаточная для обеспечения исковых требований», — говорится в сообщении.

«Рольф» не согласен с исковыми требованиями и намерен защищать свои интересы в суде. Компания изучает основания для предъявления прокуратурой иска. Дилерские центры «Рольф» продолжают работу в штатном режиме.

27 ноября 2021 года суд заблокировал счета автодилера «Рольф» в рамках расследования о выводе средств за рубеж. Петров попал под уголовное преследование вместе с несколькими топ-менеджерами компании в 2019 году. Они подозреваются в незаконном выводе за рубеж почти 4 млрд рублей. 

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Фото на обложке: Greentellect Studio / Shutterstock

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