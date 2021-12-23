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Генпрокуратура увеличила требования к «Рольфу» и его основателю до почти 20 млрд рублей

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Генпрокуратура увеличила сумму исковых требований к автодилеру «Рольф» и его основателю Сергею Петрову на 6,5 млрд рублей до 19,4 млрд рублей.

Генпрокуратура увеличила требования к «Рольфу» и его основателю до почти 20 млрд рублей

В ходе заседания Химкинского суда Московской области представитель истца предоставил уточненные исковые требования, где сумма иска увеличилась с 12,85 млрд до 19,4 млрд рублей, сообщил ТАСС. Также появились два новых ответчика — «Рольф моторс» и «Рольф Санкт-Петербург». Сумму по иску просят взыскать солидарно со всех ответчиков.

Следующее заседание по иску назначено на 18 января 2022 года.

Ранее, 23 декабря 2021 года, стали известны подробности иска прокуратуры к основателю «Рольф». По данным надзорного органа, Петров управлял бизнесом, являясь депутатом. Так, он дал личное поручительство по кредиту на 12,6 млрд рублей в 2010 году, взятому в Сбербанке для «Рольфа».

Прокуратура считает, что Петров фиктивно передал своему сыну Александру Петрову управление «Рольфом» в 2015 году, в то же время продолжил возглавлять ее, получая от этого доход. В иске говорится, что проводил совещания с топ-менеджерами компании, давал им указания, а также обсуждал вопросы «вывода за рубеж активов и создания новых инвестиционных проектов». 

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Фото на обложке: Salivanchuk Semen / Shutterstock

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