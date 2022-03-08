Prosus списывает $769 млн инвестиций в VK Group из-за санкций

Голландский технологический инвестор Prosus спишет всю свою долю (25,9%) в российской VK Group (бывшей Mail.Ru), владеющей социальной сетью «ВКонтакте». По оценке экспертов рынка, это порядка $769 млн.
Компания имеет листинг депозитарных расписок на Лондонской фондовой бирже, сообщает Bloomberg, и зарегистрирована на Кипре со штаб-квартирой в Москве.
Торги ее лондонскими акциями были приостановлены 3 марта после падения на 92%.
Инвесторы Prosus объявили о списании после того, как генеральный директор VK Group Владимир Кириенко попал в санкционный список США.
«После оглашения этих санкций Prosus попросила своих представителей в совете директоров VK покинуть должности», — говорится в заявлении голландской компании.
У технологического инвестора также есть доля в Avito. Руководители Prosus заявили, что пока не знают, как российско-украинская повестка повлияет на бизнес онлайн-ритейлера.
Генеральный директор Prosus Боб Ван Дейк заявил, что аналитики оценивали Avito в $6 млрд до начала военной операции на территории Украины.
«Очевидно, что это повлияет на бизнес, но я думаю, что еще слишком рано точно прогнозировать, что именно произойдет», — сказал он.
Финансовый директор Василий Сгурдос также подтвердил, что «вокруг Avito слишком много неопределенностей».
С учетом падения курса рубля оценить бизнес будет сложно. Пока оценка есть только для VK Group.
Фото на обложке: Mehaniq /
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