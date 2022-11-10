Prosus вышла из состава акционеров VK, безвозмездно списав свою долю в пользу компании

Технологический инвестор Prosus вышел из состава акционеров VK. Компания владела 25,7% в российском интернет-холдинге. Доля была безвозмездно списана в пользу VK, сообщает ее пресс-служба.

Полученные казначейские акции VK продала по рыночной стоимости менеджменту. Сумма сделки составила 24,8 млрд рублей.

«Компания менеджмента, "Сингулярити Лаб", будет обеспечивать работу новой долгосрочной программы мотивации менеджмента VK, которая направленна на активное развитие стратегических направлений компании», — говорится в сообщении VK.

Prosus является дочерней компанией южноафриканского холдинга Naspers и специализируется на инвестициях в технологические компании по всему миру.

О планах Prosus списать свою долю в российской VK стало известно в марте. Инвесторы Prosus объявили о списании после того, как генеральный директор VK Group Владимир Кириенко попал в санкционный список США. Эксперты оценивали стоимость доли Prosus в $769 млн.

Фото на обложке: VK