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Росреестр отменил плановые проверки бизнеса в Москве до конца года

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Московское управление Росреестра отменило до конца года плановые проверки компаний и индивидуальных предпринимателей. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Росреестр отменил плановые проверки бизнеса в Москве до конца года

Кроме того, Росреестр сократит количество оснований для внеплановых проверок. Как отметил замглавы столичного управления Александр Левченков, внеплановые проверки будут проходить только в исключительных случаях.

К исключительным случаям относятся угроза причинения вреда жизни и здоровью граждан, а также возникновения чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера. 

Также возможны проверки для получения лицензии, но их до конца года будут проводить дистанционно, сказали в управлении Росреестра.

На прошлой неделе Госдума приняла новые меры поддержки бизнеса. Поддержка рассчитана на малый и средний бизнес, индивидуальных предпринимателей, самозанятых. 

Фото: Rawpixel.com / Shutterstock

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