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Госдума приняла новый пакет мер по поддержке бизнеса: что изменилось

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Госдума 22 мая приняла новые меры поддержки бизнеса в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Они коснутся, в том числе, самозанятых, малого и среднего бизнеса и туристов.

Госдума приняла новый пакет мер по поддержке бизнеса: что изменилось
  • Поддержка арендаторов

Малые и средние компании, работающие в отраслях экономики, наиболее пострадавших от коронавируса, получат право досрочно расторгать договоры аренды до 1 октября 2020 года без возмещения убытков.

При этом обеспечительный платеж останется у арендодателя. Кроме того, такое расторжение возможно, если арендатор обратился к арендодателю с предложением о снижении арендной платы, и ему в этом было отказано.

  • Поддержка самозанятых

Самозанятые граждане смогут использовать полученный налоговый капитал в размере 1 МРОТ (12 130 рублей) как для уплаты новых налогов, так и для погашения задолженности по ним.

Капитал можно будет использовать и в 2021 году, если предприниматель не успеет потратить его в течение текущего года.

  • Поддержка ИП

Снизятся налоговые издержки для организаций и индивидуальных предпринимателей, которые безвозмездно помогают организациям, ИП и социально ориентированным НКО в борьбе с коронавирусом.

Их затраты на приобретение имущества для предотвращения распространения, а также диагностики и лечения инфекции будут отнесены к расходам, связанным с производством.

Кроме того, для ИП — не работодателей, работающих в наиболее пострадавших сферах, будут установлены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере за расчетный период 2020 года — 20 318 рублей.

  • Поддержка МСП

Субъекты малого и среднего предпринимательства получат право на отсрочку выкупных платежей на срок от шести месяцев до одного года в случае приобретения арендуемого государственного или муниципального имущества.

Ранее было принято решение дать возможность МСП приобретать муниципальное и государственное имущество.

Также субъекты МСП смогут уплачивать штраф в течение 180 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу. Это не касается штрафов, связанных с нарушением антикоронавирусных мер.

  • Поддержка социально ориентированных НКО

Субъекты малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших отраслей и социально ориентированные НКО будут освобождены от уплаты налогов и страховых взносов, начисленных во втором квартале 2020 года.

  • Поддержка туристов

Правительство получит право уменьшать размер ежегодного взноса туроператора в фонд персональной ответственности, устанавливать особенности отмены либо переноса бронирования места в гостинице, а также временно приостанавливать обязательства туроператоров по возврату туристам уплаченных денежных сумм.

Туркомпании смогут вместо денег за отмененные из‑за коронавируса поездки выдавать клиентам ваучеры на равноценные путешествия в будущем. Речь идет о договорах, заключенных до 31 марта 2020 года. Порядок их выдачи определит аравительство. 

Правительство также будет вправе устанавливать особенности изменения и расторжения договора перевозки пассажира, возврата платы за проезд и провоз багажа при ЧС и введении режима повышенной готовности.

Фото: Unsplash

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27 мая 2020

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