Проверки приложений с целью борьбы с VPN могут вредить бизнесу — «Ъ»

В список VPN-сервисов, которые с просьбой об отдельной проверке направил в Роскомнадзор член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин, попала компания «КриптоПро NGate», которая не предоставляет услуг по обходу блокировок. Эксперты рынка считают, что проблема фирмы может быть не единичной, а пострадать от проверок и потенциальных запретов работы IT-компаний могут все бизнесы, работающие с ними.

Упомянутое письмо Артем Шейкин направил в РКН вчера, а уже сегодня «Коммерсант» обнаружил, что помимо прочих сервисов (VPN Master — Super VPN, VPN Turbo, VPN — Keons, Atomic VPN, Pride VPN и др.) в перечень попало и решение российских разработчиков средств защиты данных «КриптоПро» — «КриптоПро NGate».

Как объяснили изданию в компании, VPN расшифровывается как virtual private network («виртуальная частная сеть») — и это обобщенное название технологий, позволяющих обеспечить одно или несколько сетевых соединений поверх чьей-либо другой сети.

Многие IT-компании, работающие с защитой информации могут использовать такую технологию для объединения в единую суть собственных или клиентских компьютеров, телефонов, банкоматов и т. п., находящихся в разных локациях.

Директор по развитию бизнеса и работе с партнерами «КриптоПро» Павел Луцик уточнил, что решение «КриптоПро NGate» — это клиентская часть сертифицированного ФСБ средства криптографической защиты информации, а не решение для обхода блокировки.

Продуктами «КриптоПро» работают многие государственные сервисы: пользователи применяют инструменты для сдачи налоговой отчётности, электронного документооборота, подписи документов в клиент-банках и т.п. (поскольку криптошифрование нужно для формирования ключа ЭЦП и его проверки).

Компания «КриптоПро» также первой сертифицировала HSM-модуль российского производства, который нужен для шифрования карточных платежей. А доступная в магазинах приложений мобильная версия «КриптоПро NGate» используется для подключения к аппаратным серверам NGate, которые заказчик может купить и развернуть на своих сетях.

Главный специалист отдела комплексных систем защиты информации «Газинформсервиса» Дмитрий Овчинников подтвердил, что аналогичных решений — то есть разрешенных криптографических шлюзов — на отечественном рынке достаточно много: «Инфотекс», «Код безопасности», «С-Терра» и пр. (эти криптопровайдеры — прямые конкуренты «КриптоПро»).

При этом гендиректор «Криптонит» Вартан Хачатуров предупреждает, что блокировка «КриптоПро NGate» способна «нарушить непрерывность бизнеса» компаний, использующих его. Следовательно, и все подобные ошибочные включения в «черные списки» могут привести к проблемам в работе IT-приложений для бизнеса.

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