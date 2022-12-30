Группа ПСБ выкупила акции Аркадия и Бориса Ротенбергов в СМП Банке

Группа ПСБ выкупила у Аркадия и Бориса Ротенбергов акции СМП Банка, об этом говорится на сайте Промсвязьбанка (ПСБ). В периметр сделки вошли АО в «СМБ Банк» и его «дочки» АО «Мособлбанк», ООО «СМП-страхование», а также лизинговая и факторинговая компании. Сумма сделки не уточняется.
«Группа ПСБ получила контроль над СМП банком, выкупив акции у Аркадия и Бориса Ротенбергов. Полномочия совета директоров и исполнительных органов банка (председателя правления и членов правления) прекращены, к работе приступил новый аппарат правления. Полномочия совета директоров перераспределены между общим собранием акционеров и правлением», — пояснили в пресс-службе кредитной организации.
Там добавили, что сделка поможет в решении стратегических задач банка по масштабированию универсальной бизнес-модели. Также планируется работа по увеличению клиентской базой и более активная экспансия в регионы.
Кроме того, в ПСБ анонсировали новые финансовые сервисы для клиентов за счет страховых услуг. После сделки сеть СМП продолжит оказывать услуги и выполнять обязательства в обычном режиме.
Ранее в декабре ВТБ купил у ЦБ банк «Открытие», которым регулятор владел с 2017 года.
Фото на обложке: Al.geba /
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