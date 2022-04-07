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Около 15% соискателей согласятся на зарплату меньше, если компания оплатит психотерапию — опрос

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Около 15% потенциальных сотрудников при поиске работы рассматривают вакансии с меньшей зарплатой, если работодатель оплачивает корпоративную психотерапию. Такие данные содержатся в исследовании сервиса подбора психологов Alter и hh.ru, с которым ознакомился RB.RU.

Около 15% соискателей согласятся на зарплату меньше, если компания оплатит психотерапию — опрос

По мнению исследователей, это говорит о возрастающей ценности ментально комфортной среды в обществе: для соискателей и сотрудников становятся все более важными корпоративная культура, атмосфера в компании, «экологичность» в общении с другими сотрудниками.

Большинство (64%) соискателей также отметили, что не считают стресс нормальной частью жизни. Кроме того, по данным исследования, каждый четвертый мужчина (24%) и каждая третья женщина (30%) испытывают панические атаки.

Опрос также показал, что у работодателей и соискателей разные взгляды на то, что вызывает стресс на рабочем месте.

По мнению работодателя, главные проблемы, вызывающие стресс:

  • объем работы — 57%,
  • эмоциональное выгорание — 47%,
  • сроки выполнения задач — 46%.

Для сотрудников же главными проблемы являются:

  • эмоциональное выгорание — 54%,
  • руководство — 41%,
  • атмосфера в коллективе — 40%.

При этом объем работы (29%) и сроки выполнения задач (25%) у сотрудников находятся в конце списка (на седьмом и восьмом месте из девяти). 

Работодатели, по данным Alter и hh.ru, зачастую не хотят оплачивать психотерапию сотрудникам, так как беспокоятся, что они будут обсуждать только личные проблемы, что может казаться бесполезным для компании. При этом, согласно проведенному опросу, большинство респондентов (66%) согласны, что так или иначе их личные проблемы влияют на продуктивность.

Исследование проводилось в декабре 2021 года. В нем приняли участие 110 компаний и 3260 соискателей. Вопросы исследования касались психологического состояния сотрудников и соискателей, его предпосылок и возможных последствий, а также того, как люди справляются с психологическими трудностями.

Фото на обложке: Unsplash

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