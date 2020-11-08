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Cистема рекомендаций «Пульс» от Mail.ru Group дала возможность зарабатывать на обзорах товаров с AliExpress

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Рекомендательная система «Пульс» от Mail.ru Group и «AliExpress Россия» запустили специальную форму для обзоров на товары с возможностью монетизации. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе AliExpress.

Cистема рекомендаций «Пульс» от Mail.ru Group дала возможность зарабатывать на обзорах товаров с AliExpress

Новая функция даст возможность начинающим и профессиональным авторам наращивать аудиторию блога и зарабатывать на нем. 

Функция автоматически преобразует ссылки на товары с AliExpress из обзора в специальную карточку с фото, названием и ценой товара в личном кабинете автора.

Чтобы отзыв увидели как можно больше людей, «Пульс» будет делать дополнительные промопоказы обзоров на главной странице Mail.ru, говорится в сообщении.

Новый формат отзывов дает возможность авторам монетизировать свой контент, если товар из обзора участвует в партнерской программе AliExpress.

Фото на обложке: пресс-служба Mail.ru Group

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