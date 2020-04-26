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Венчурный фонд Pulsar VC отобрал 12 проектов для акселерации

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Венчурный фонд Pulsar VC отобрал 12 проектов для акселерационной программы. Об этом Rusbase рассказали в фонде.

Венчурный фонд Pulsar VC отобрал 12 проектов для акселерации

Участники акселератора получат поддержку в развитии, помощь экспертов и инвестиции от 3 млн рублей. 

Фонд получил заявки от 260 предпринимателей из разных стран мира. После отбора в программу попали b2b- и b2c-стартапы в области IT, промышленного интернета, новых приборов и аппаратных комплексов. 

Кто будет участвовать в акселераторе Pulsar VC: 

  • KidsCampsFinder — платформа для бронирования детских лагерей в США;
  • Peers — система локального позиционирования. На основе технологии можно реализовывать IoT-решение для промышленной безопасности, отслеживания активов и т.д.;
  • Onder — платформа для расчетов и проведения платежей за электроэнергию между потребителями и поставщиками энергоресурсов на основе смарт-контрактов;
  • Единый оператор зарядных станций — стартап, который стремится обеспечить беспрепятственную зарядку транспорта и биллинг для сетевых компаний;
  • Helmetex — бренд нейтрализаторов запаха для вещей или предметов, которые невозможно, затруднительно или дорого стирать;
  • Карта охотника — навигатор для охоты и рыбалки на картах охотоугодий и гидроресурсов, букинг охотничьих и рыболовных туров;
  • GetTransport — b2b-маркетплейс грузоперевозок;
  • VESA — бортовая система взвешивания и контроля нагрузки на оси для грузового транспорта;
  • Jonto — мобильный банк для групповых финансов с инструментами для общения, сбора, трат и учета денег;
  • Диа.Лог — интеллектуальная искусственная поджелудочная железа. Она фиксирует выход уровня глюкоза в крови за пределы нормы и автоматически корректирует количество вводимого инсулина;
  • Воплощение — 3D-принтер для производителей полимерных изделий;
  • А.100 — автоматизированная система управления складом. 

«В ближайшие два месяца мы проведем программу вместе с экспертами из России, Ирландии, США и Японии. Поддержку получат не только компании, прошедшие в акселератор, но и несколько проектов, с которыми мы продолжим общение по привлечению инвестиций», — отметил генеральный директор Pulsar VC Павел Королев. 

Pulsar VC проводит акселерационную программу вместе с инвестиционно-венчурным фондом Республики Татарстан, а также российскими и международными венчурными фондами. 

Фото: Unsplash

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