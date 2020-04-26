Венчурный фонд Pulsar VC отобрал 12 проектов для акселерации

Венчурный фонд Pulsar VC отобрал 12 проектов для акселерационной программы. Об этом Rusbase рассказали в фонде.

Участники акселератора получат поддержку в развитии, помощь экспертов и инвестиции от 3 млн рублей.

Фонд получил заявки от 260 предпринимателей из разных стран мира. После отбора в программу попали b2b- и b2c-стартапы в области IT, промышленного интернета, новых приборов и аппаратных комплексов.

Кто будет участвовать в акселераторе Pulsar VC:

KidsCampsFinder — платформа для бронирования детских лагерей в США;

Peers — система локального позиционирования. На основе технологии можно реализовывать IoT-решение для промышленной безопасности, отслеживания активов и т.д.;

Onder — платформа для расчетов и проведения платежей за электроэнергию между потребителями и поставщиками энергоресурсов на основе смарт-контрактов;

Единый оператор зарядных станций — стартап, который стремится обеспечить беспрепятственную зарядку транспорта и биллинг для сетевых компаний;

Helmetex — бренд нейтрализаторов запаха для вещей или предметов, которые невозможно, затруднительно или дорого стирать;

Карта охотника — навигатор для охоты и рыбалки на картах охотоугодий и гидроресурсов, букинг охотничьих и рыболовных туров;

GetTransport — b2b-маркетплейс грузоперевозок;

VESA — бортовая система взвешивания и контроля нагрузки на оси для грузового транспорта;

Jonto — мобильный банк для групповых финансов с инструментами для общения, сбора, трат и учета денег;

Диа.Лог — интеллектуальная искусственная поджелудочная железа. Она фиксирует выход уровня глюкоза в крови за пределы нормы и автоматически корректирует количество вводимого инсулина;

Воплощение — 3D-принтер для производителей полимерных изделий;

А.100 — автоматизированная система управления складом.

«В ближайшие два месяца мы проведем программу вместе с экспертами из России, Ирландии, США и Японии. Поддержку получат не только компании, прошедшие в акселератор, но и несколько проектов, с которыми мы продолжим общение по привлечению инвестиций», — отметил генеральный директор Pulsar VC Павел Королев.

Pulsar VC проводит акселерационную программу вместе с инвестиционно-венчурным фондом Республики Татарстан, а также российскими и международными венчурными фондами.

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