Венчурный фонд Pulsar VC отобрал 12 проектов для акселерации
Венчурный фонд Pulsar VC отобрал 12 проектов для акселерационной программы. Об этом Rusbase рассказали в фонде.
Участники акселератора получат поддержку в развитии, помощь экспертов и инвестиции от 3 млн рублей.
Фонд получил заявки от 260 предпринимателей из разных стран мира. После отбора в программу попали b2b- и b2c-стартапы в области IT, промышленного интернета, новых приборов и аппаратных комплексов.
Кто будет участвовать в акселераторе Pulsar VC:
- KidsCampsFinder — платформа для бронирования детских лагерей в США;
- Peers — система локального позиционирования. На основе технологии можно реализовывать IoT-решение для промышленной безопасности, отслеживания активов и т.д.;
- Onder — платформа для расчетов и проведения платежей за электроэнергию между потребителями и поставщиками энергоресурсов на основе смарт-контрактов;
- Единый оператор зарядных станций — стартап, который стремится обеспечить беспрепятственную зарядку транспорта и биллинг для сетевых компаний;
- Helmetex — бренд нейтрализаторов запаха для вещей или предметов, которые невозможно, затруднительно или дорого стирать;
- Карта охотника — навигатор для охоты и рыбалки на картах охотоугодий и гидроресурсов, букинг охотничьих и рыболовных туров;
- GetTransport — b2b-маркетплейс грузоперевозок;
- VESA — бортовая система взвешивания и контроля нагрузки на оси для грузового транспорта;
- Jonto — мобильный банк для групповых финансов с инструментами для общения, сбора, трат и учета денег;
- Диа.Лог — интеллектуальная искусственная поджелудочная железа. Она фиксирует выход уровня глюкоза в крови за пределы нормы и автоматически корректирует количество вводимого инсулина;
- Воплощение — 3D-принтер для производителей полимерных изделий;
- А.100 — автоматизированная система управления складом.
«В ближайшие два месяца мы проведем программу вместе с экспертами из России, Ирландии, США и Японии. Поддержку получат не только компании, прошедшие в акселератор, но и несколько проектов, с которыми мы продолжим общение по привлечению инвестиций», — отметил генеральный директор Pulsar VC Павел Королев.
Pulsar VC проводит акселерационную программу вместе с инвестиционно-венчурным фондом Республики Татарстан, а также российскими и международными венчурными фондами.
Фото: Unsplash
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