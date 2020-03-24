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Pulsar VC и «Татнефть» инвестируют $60 млн в стартапы по итогам совместного акселератора

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Pulsar VC и «Татнефть» завершили региональный отборочный тур совместного акселератора для стартапов по направлениям «Биотехнологии» и «Промышленная химия». Об этом Rusbase рассказал представитель фонда.

Pulsar VC и «Татнефть» инвестируют $60 млн в стартапы по итогам совместного акселератора

Отобранные компании смогут начать проработку промышленного внедрения на производстве и в бизнес-процессах «Татнефти», которое будет профинансировано организаторами программы.

Объем инвестиций составит $60 млн, решение о том, кто получит финансирование, будет приниматься в конце мая-начале июня.

Программа продлится с 27 апреля по 25 мая. За это время будут подготовлены 10-15 компаний, которым «Татнефть» сможет предоставить инвестиции и принять решение о запуске производства. 

Всего на участие в акселераторе поступило 205 заявок из 6 стран: России, Эстонии, Белоруссии, Азербайджана, Украины и Казахстана. Большинство пришлось на трек промышленной химии и новых материалов (121 заявка), где большую часть составила нефтепромышленность.  

Фото: Unsplash

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