Pulsar VC и «Татнефть» завершили региональный отборочный тур совместного акселератора для стартапов по направлениям «Биотехнологии» и «Промышленная химия». Об этом Rusbase рассказал представитель фонда.

Pulsar VC и «Татнефть» инвестируют $60 млн в стартапы по итогам совместного акселератора