Россияне в 2022 году поменяли отношение к тратам на одежду

Почти половина россиян в 2022 году планируют сократить траты на одежду, показал опрос оператора логистики СДЭК и бренда I Am Studio, с которым ознакомился RB.RU. Опрос проводился с 4 по 14 марта среди 2483 россиян старше 18 лет из всех федеральных округов.
Из общего числа респондентов 47% намерены сократить расходы на одежду, из них три четверти (74%) — из-за ожидания роста цен. Еще 58% (множественный выбор ответов) планируют покупать меньше одежды в связи с «постковидным» фактором — переходом на гибридный и удаленный график работы и, соответственно, снижением потребности в частом обновлении гардероба. 32% — в связи с большими запасами уже имеющейся одежды.
Свыше половины россиян предпочитают одежду зарубежных брендов (54%), при этом из них почти каждый второй готов перейти на бренды российских дизайнеров.
Почти треть в основном выбирают одежду российских дизайнеров (32%). Каждому десятому (10%) не принципиальна страна-производитель. 4% затруднились ответить на вопрос о наличии принципиальных предпочтений.
Как часто россияне покупают одежду:
- раз в 2-3 месяца — 31%;
- раз в месяц — 27%;
- чаще раза в месяц — 15%;
- раз в 3-6 месяцев — 13%;
- раз в полгода и реже — 13%.
Сейчас относительному большинству опрошенных (37%) один поход в магазин за одеждой обходится в сумму до 5 тыс. рублей. Стольким же — в 5–10 тыс. рублей. 13% во время шоппинга тратят 10–15 тыс. рублей. 7% — 15–20 тыс. рублей. Столько же — от 20 тыс. рублей.
Фото на обложке: Unsplash
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