Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Госкомпании увеличили закупки дорожающих из-за санкций товаров и услуг

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Государственные компании стали чаще закупать товары и услуги, на цену которых могли оказать влияние санкционные ограничения. По словам экспертов, заказчики пытаются закупиться по старым ценам.

Госкомпании увеличили закупки дорожающих из-за санкций товаров и услуг

В первом полугодии 2022 года на 70% год к году увеличилось количество заявок на закупку услуг по ремонту металлоизделий, машин и оборудования и на 14% — число закупок в категории пищевых продуктов (сахар, шоколад, чай, кофе).

Анализ размещенных в открытом доступе закупок по 223-ФЗ (контракты госкомпаний и госкорпораций) провела OTC.ru, на результаты ссылается РБК.

Топ самых популярных категорий товаров, которые закупали госкомпании в январе-июне 2022 года:

  • лекарственные препараты и медицинские изделия (112,1 тыс. заявок);
  • медицинское оборудование и инструменты (91,9 тыс.);
  • «части и принадлежности автотранспортных средств» (число заявок не приводится)
  • услуги по ремонту металлоизделий, машин и оборудования (45,4 тыс.)
  • «прочие пищевые продукты» (сахар, кофе, чай, приправы, детское питание, 43,8 тыс.).

Одна из причин, по которой закупки по ремонту металлоизделий, машин и оборудования стали более востребованными — желание закупиться по старым ценам, считают опрошенные РБК эксперты.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как санкции повлияют на российский рекламный бизнес: где искать пространство для новых возможностей
  2. 2 Чем грозит заморозка зарубежных активов Центробанка для бизнеса
  3. 3 Мишустин потребовал согласовать позицию по цифровым валютам и майнингу
  4. 4 Россия продлит режим беспошлинного ввоза товаров стоимостью до €1000
  5. 5 Минфин сообщил о возможном запуске международных сделок с криптовалютами в 2023 году
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

15 сентября 2022

SechenovTech

15 сентября 2022

Food Up

15 сентября 2022

Акселератор РЖД

Все ВОЗМОЖНОСТИ