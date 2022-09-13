Госкомпании увеличили закупки дорожающих из-за санкций товаров и услуг

Государственные компании стали чаще закупать товары и услуги, на цену которых могли оказать влияние санкционные ограничения. По словам экспертов, заказчики пытаются закупиться по старым ценам.

В первом полугодии 2022 года на 70% год к году увеличилось количество заявок на закупку услуг по ремонту металлоизделий, машин и оборудования и на 14% — число закупок в категории пищевых продуктов (сахар, шоколад, чай, кофе).

Анализ размещенных в открытом доступе закупок по 223-ФЗ (контракты госкомпаний и госкорпораций) провела OTC.ru, на результаты ссылается РБК.

Топ самых популярных категорий товаров, которые закупали госкомпании в январе-июне 2022 года:

лекарственные препараты и медицинские изделия (112,1 тыс. заявок);

медицинское оборудование и инструменты (91,9 тыс.);

«части и принадлежности автотранспортных средств» (число заявок не приводится)

услуги по ремонту металлоизделий, машин и оборудования (45,4 тыс.)

«прочие пищевые продукты» (сахар, кофе, чай, приправы, детское питание, 43,8 тыс.).

Одна из причин, по которой закупки по ремонту металлоизделий, машин и оборудования стали более востребованными — желание закупиться по старым ценам, считают опрошенные РБК эксперты.

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