Пушкинский музей разработал коллекцию фонов для онлайн-конференций в Microsoft Teams

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С.Пушкина разработал коллекцию фонов для онлайн-конференций в Microsoft Teams. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе Microsoft.

Подборка включает в себя произведения великих художников, например Анри Руссо, Винсента Ван Гога, Клода Моне и других. Желающие также могут скачать в качестве фона изображения интерьеров Пушкинского музея.

Анри Руссо. Нападение ягуара на лошадь

Винсент ван Гог. Красные виноградники в Арле

Пушкинский музей

В прошлом году Microsoft и Российский комитет международного совета музеев (ИКОМ) подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого компания развивает совместные проекты с российскими музеями.

На глобальном уровне технологии Microsoft используются для определения подлинности предметов искусства и проведения реставрационных работ, а также изучения творческих методов великих художников.

На обложке: Клод Моне. Белые кувшинки