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Bloomberg узнал детали предстоящей встречи Путина с представителями бизнеса

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Источники Bloomberg рассказали о деталях предстоящей встречи Владимира Путина с представителями бизнеса. Эта встреча президента с предпринимателями станет первой после начала спецоперации на Украине.

Bloomberg узнал детали предстоящей встречи Путина с представителями бизнеса

Владимир Путин планирует провести на этой неделе первую после начала спецоперации на Украине встречу с представителями крупного российского бизнеса. О деталях предстоящей встречи рассказывает Bloomberg со ссылкой на источники. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал давать комментариев агентству по этой теме.

Президент в свою очередь должен отметить большую ответственность, с которой сейчас сталкивается бизнес, и сделать акцент на восстановлении роста экономики, пишет Bloomberg. Предприниматели же обратят внимание на увеличении роли государства в экономике и попросят либерализировать деловой климат, уточняет агентство.

Президент России может посетить традиционный съезд Союза промышленников и предпринимателей, который должен состояться 16 марта.

Последняя публичная встреча Владимира Путина с представителями бизнеса состоялась 24 февраля 2022 года после того, как было объявлено о начале специальной операции на Украине.

Фото на обложке: Gevorg Ghazaryan / Shutterstock

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