Bloomberg узнал детали предстоящей встречи Путина с представителями бизнеса

Источники Bloomberg рассказали о деталях предстоящей встречи Владимира Путина с представителями бизнеса. Эта встреча президента с предпринимателями станет первой после начала спецоперации на Украине.
Владимир Путин планирует провести на этой неделе первую после начала спецоперации на Украине встречу с представителями крупного российского бизнеса. О деталях предстоящей встречи рассказывает Bloomberg со ссылкой на источники. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал давать комментариев агентству по этой теме.
Президент в свою очередь должен отметить большую ответственность, с которой сейчас сталкивается бизнес, и сделать акцент на восстановлении роста экономики, пишет Bloomberg. Предприниматели же обратят внимание на увеличении роли государства в экономике и попросят либерализировать деловой климат, уточняет агентство.
Президент России может посетить традиционный съезд Союза промышленников и предпринимателей, который должен состояться 16 марта.
Последняя публичная встреча Владимира Путина с представителями бизнеса состоялась 24 февраля 2022 года после того, как было объявлено о начале специальной операции на Украине.
Фото на обложке: Gevorg Ghazaryan /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Что делать после отключения Bloomberg и возможно ли здесь импортозамещение?
- 2 Россия — в топе-15 самых несчастных стран мира
- 3 Как изменился рекрутинг в HoReCa. Тенденции 2023 года
- 4 11 шагов, чтобы лидеру начать «стратегировать» с командой по-новому
- 5 Игра на выживание: ресторанный бизнес прямо сейчас
ВОЗМОЖНОСТИ
14 марта 2023
16 марта 2023
17 марта 2023