Владимир Путин встретится с представителями российского бизнеса на следующей неделе. В последний раз подобная встреча состоялась в марте 2023 года – по ее итогам президент поручил подумать над способами снижения давления на бизнес.

Президент РФ Владимир Путин проведет встречу с представителями российского бизнес на следующей неделе. Об этом агентству «РИА Новости» сообщил источник в деловых кругах.

Как правило встречи бизнеса с президентом проходят в конце года, на них обсуждаются вопросы экономики и развития делового климата.

В последний раз встреча Путина с бизнесом состоялась в марте 2023 года. По ее итогам президент поручил подготовить предложения по снижению давления на бизнес и внесению касательных работе бизнеса изменений в уголовной кодекс РФ.

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