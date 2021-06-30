Путин ответил на вопрос о возможности снизить стоимость кредитов для малого бизнеса

Президент РФ Владимир Путин считает, что введение новых мер поддержки может подорвать банковскую систему страны.
Один из предпринимателей, обращаясь по видеосвязи к Путину, сообщил, что условия ряда банков «не позволяют получить эффективную финансовую поддержку и направить средства на развитие бизнеса». По его словам, банки выставляют процентные ставки от 18% годовых, предлагают небольшие сроки кредитования — до трех лет, а также требуют залоговое обеспечение.
«Прийти за деньгами дело не сложное, а как их отдавать? Это может подорвать нашу банковскую систему. Вы сказали 18% банки предлагают для кредитования? Это многовато, многовато», — сказал глава государства в среду во время ежегодной прямой линии.
Так он ответил на вопрос о том, планируют ли власти поддержать малый и средний бизнес и помочь снизить для предприятий стоимость кредитов.
Путин напомнил, что власти уже приняли целый ряд мер поддержки бизнеса, включая льготные кредиты и снижение налоговых ставок.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото: Kremlin.ru
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Мобильное приложение или мобильная версия сайта: что лучше всего работает в 2021 году
- 2 Японская Disco обязала «удаленщиков» платить коллегам в офисе
- 3 «Я попросил ребят написать на листочке сумму, после которой нельзя торговаться», — история стартапа «Авибус»
- 4 Duolingo выходит на IPO. Вот что нужно знать об этой компании
- 5 Путин: банки должны контролировать переводы и получение денежных средств