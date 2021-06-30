Путин ответил на вопрос о возможности снизить стоимость кредитов для малого бизнеса

Один из предпринимателей, обращаясь по видеосвязи к Путину, сообщил, что условия ряда банков «не позволяют получить эффективную финансовую поддержку и направить средства на развитие бизнеса». По его словам, банки выставляют процентные ставки от 18% годовых, предлагают небольшие сроки кредитования — до трех лет, а также требуют залоговое обеспечение.

«Прийти за деньгами дело не сложное, а как их отдавать? Это может подорвать нашу банковскую систему. Вы сказали 18% банки предлагают для кредитования? Это многовато, многовато», — сказал глава государства в среду во время ежегодной прямой линии.

Так он ответил на вопрос о том, планируют ли власти поддержать малый и средний бизнес и помочь снизить для предприятий стоимость кредитов.

Путин напомнил, что власти уже приняли целый ряд мер поддержки бизнеса, включая льготные кредиты и снижение налоговых ставок.

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Фото: Kremlin.ru