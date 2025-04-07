Путин подписал закон о запрете навязывания россиянам платных дополнительных услуг

Теперь продавать допуслуги можно только с письменного согласия потребителя, а автоматическая отметка продавца о том, что покупатель согласен приобрести допуслуги, не будет считаться его официальным согласием. Также вводится запрет на навязывание допуслуг до заключения соответствующего договора.

Если потребитель оплатил навязанную услугу или же она была продана ему без его согласия, то он может потребовать возврат уплаченной суммы. На возврат денежных средств закон дает продавцу три дня с момента предъявления покупателем требований.

В середине декабря Путин подписал закон, который ужесточает штрафы за незаконное привлечение инвестиций физических лиц. По словам одного из спонсоров законопроекта вице-спикера Совфеда Николая Журавлева, закон направлен на пресечение деятельности финансовых пирамид, которые оказывают негативное влияние на российский финансовый рынок и ведут к денежным потерям населения.

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