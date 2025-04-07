Путин подписал закон о запрете навязывания россиянам платных дополнительных услуг
Анастасия Коссаковская
Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий с 1 сентября 2025 года навязывать россиянам приобретение дополнительных услуг, например, страховку при продаже авиа- и железнодорожных билетов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Путин подписал закон о запрете навязывания россиянам платных дополнительных услуг
https://rb.ru/news/putin-dopuslugi-law/
- Новости
Теперь продавать допуслуги можно только с письменного согласия потребителя, а автоматическая отметка продавца о том, что покупатель согласен приобрести допуслуги, не будет считаться его официальным согласием. Также вводится запрет на навязывание допуслуг до заключения соответствующего договора.
Если потребитель оплатил навязанную услугу или же она была продана ему без его согласия, то он может потребовать возврат уплаченной суммы. На возврат денежных средств закон дает продавцу три дня с момента предъявления покупателем требований.
- В середине декабря Путин подписал закон, который ужесточает штрафы за незаконное привлечение инвестиций физических лиц. По словам одного из спонсоров законопроекта вице-спикера Совфеда Николая Журавлева, закон направлен на пресечение деятельности финансовых пирамид, которые оказывают негативное влияние на российский финансовый рынок и ведут к денежным потерям населения.
Фото на обложке: KrimKate / Shutterstock / FOTODOM
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Архив rb.ru
Как получить больничный, если вы не больны
Материалы по теме
- Пройти курс «Кейсы предпринимателей: как справиться с вызовами»
- 1 Путин поручил рассмотреть введение лимита на количество банковских карт Ранее с таким предложением выступила Генпрокуратура 02 апреля 17:14
- 2 Путин поручил создать механизм блокировки звонков мошенников Для этого будут использовать антифрод-платформу 02 апреля 14:52
- 3 Путин подписал закон о борьбе с кибермошенниками В документ вошли 30 мер для защиты россиян от злоумышленников 01 апреля 17:19
- 4 «Автоваз» заявил, что не просил Путина не пускать Renault обратно в Россию PR-директор завода назвал эти сообщения «очередным фейком» 27 марта 19:40