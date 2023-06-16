Путин объявил о продлении моратория на проверки бизнеса на 2024 год

Владимир Путин объявил о продлении моратория на проверки российского бизнеса на 2024 год. Президент также предложил амнистировать бизнес по вынужденным валютным нарушениям, которые были допущены в период моратория на штрафы.
Президент РФ Владимир Путин в своем выступлении на ПМЭФ объявил о продлении моратория на проверки российского бизнеса на 2024 год.
Путин заявил, что если сфера деятельности бизнеса не связана с причинением вреда человеку или окружающей среде, то его вообще не должны проверять.
Также президент предложил амнистировать бизнес по вынужденным валютным нарушениям, которые были допущены в период моратория на штрафы.
«Сейчас, когда нарушение обязательств со стороны западных контрагентов стало привычной практикой, считаю правильным пойти навстречу бизнесу в столь остром вопросе», – сказал Путин.
О планах возобновить проверки российских IT-компаний стало известно ранее. ФАС и Минцифры планируют проводить проверки только тех компаний, которые допустили утечку, а именно опубликованная база данных которых «прямо или косвенно» им принадлежит.
Фото на обложке: Naga11 /
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