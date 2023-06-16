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Путин объявил о продлении моратория на проверки бизнеса на 2024 год

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Владимир Путин объявил о продлении моратория на проверки российского бизнеса на 2024 год. Президент также предложил амнистировать бизнес по вынужденным валютным нарушениям, которые были допущены в период моратория на штрафы.

Путин объявил о продлении моратория на проверки бизнеса на 2024 год

Президент РФ Владимир Путин в своем выступлении на ПМЭФ объявил о продлении моратория на проверки российского бизнеса на 2024 год.

Путин заявил, что если сфера деятельности бизнеса не связана с причинением вреда человеку или окружающей среде, то его вообще не должны проверять.

Также президент предложил амнистировать бизнес по вынужденным валютным нарушениям, которые были допущены в период моратория на штрафы.

«Сейчас, когда нарушение обязательств со стороны западных контрагентов стало привычной практикой, считаю правильным пойти навстречу бизнесу в столь остром вопросе», – сказал Путин. 

О планах возобновить проверки российских IT-компаний стало известно ранее. ФАС и Минцифры планируют проводить проверки только тех компаний, которые допустили утечку, а именно опубликованная база данных которых «прямо или косвенно» им принадлежит.

Фото на обложке: Naga11 / Shutterstock

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