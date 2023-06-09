В России могут возобновить внеплановые проверки IT-компаний

В России могут возобновить внеплановые проверки IT-компаний. Это планируют в Минцифры и ФАС – мера коснется не всех компаний, а только тех, кто допустил утечку данных или нарушил антимонопольное законодательство. Мораторий на проверки действует с марта 2022 года.

Внеплановые проверки IT-компаний могут возобновить. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на близкий к правительству источник.

ФАС и Минцифры планируют проводить проверки компаний, допустивших утечку, а именно опубликованная база данных которых «прямо или косвенно» им принадлежит.

Также возобновление проверок коснется компаний, нарушивших антимонопольное законодательство в части завышения цен на продукцию «в условиях отсутствия альтернативы».

Мораторий на проверки работающих в России IT-компаний ввели в марте 2022 года. Согласно постановлению, проверки приостановлены до 2025 года, но введенные в феврале текущего года поправки допустили внеплановые проверки компаний «за обработкой персональных данных».

Фото на обложке: cdn-st4.rtr-vesti