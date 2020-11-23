Путин подписал закон о повышении ставки НДФЛ для россиян, получающих высокие зарплаты

Президент России Владимир Путин подписал закон , повышающий ставку НДФЛ с 13% до 15% для доходов, превышающих 5 млн рублей в год. Изменения вступят в силу с 1 января 2021 года. Об этом говорится на сайте Государственной думы.

«Новый порядок взимания НДФЛ распространится, в частности, на зарплаты, дивиденды по акциям, доходы от операций с ценными бумагами. Полученные от такого повышения средства будут адресно направляться на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями», — говорится в сообщении.

По данным Правительства, за счет данной меры в бюджет по итогам 2021 года дополнительно поступит 60 млрд рублей, по итогам 2022 года — 64 млрд рублей, в 2023 году — 68,5 млрд рублей.

Эти средства будут направляться на лечение детей и закупку медтехники в качестве дополнительного к действующим госпрограммам финансирования.

Предложение о поднятии ставки НДФЛ Путин внес в июне этого года.

10 ноября во втором чтении было принято 18 поправок. В том числе добавлено, что единовременные доходы граждан, превышающие 5 млн рублей, будут облагаться полностью по ставке 13% и не будут учитываться в общем доходе за год. К таким доходам, например, относятся выплаты по страховке и суммы, полученные от продажи имущества.

11 ноября Госдума приняла законопроект в третьем чтении.

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