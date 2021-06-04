Президент РФ Владимир Путин анонсировал новые меры поддержки малого и среднего бизнеса, среди которых — новый механизм поддержки кредитования, обнуление комиссии в системе быстрых платежей, увеличение доли закупок у МСП до 25%, отмена НДС для предприятий общепита.

«...Уже в текущем году запустить новый механизм поддержки кредитования малого и среднего предпринимательства, так называемое зонтичное предоставление поручительств. Речь идет о следующем: наш институт развития — Корпорация МСП — будет выдавать поручительства по кредитам банков-партнеров. По сути возьмет на себя часть рисков малого и среднего бизнеса. Сделает для них кредит более доступным», — сообщил Путин в ходе пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме.

Ожидается, что это позволит предпринимателям привлечь дополнительный ресурс на развитие в размере не менее 600 млрд рублей до 2024 года.

«Знаю, что бизнес, особенно малый, сетует подчас на высокую банковскую комиссию при осуществлении торговых и других банковских операций. <…> Предлагаю на период до конца года в полном объеме <…> возмещать малым и средним компаниям уплаченную ими комиссию за использование системы быстрых платежей», — продолжил президент.

Глава государства также напомнил, что сейчас компании, которые работают на упрощенном режиме налогообложения, обязаны перейти на общий налоговый режим, если преодолевают планку по количеству персонала и по объему выручки, что означает дополнительную фискальную нагрузку на бизнес. По словам Путина, састо этот фактор сдерживает рост бизнеса, вынуждает идти «на разного рода ухищрения вроде искусственного дробления команий».

«Показательный пример здесь — сфера общественного питания. Именно доя компаний этой отрасли предлагаю с будущего года запустить пилотный проект. Его смысл — отработать механизм более плавного комфортного перехода от одного налогового режима к другому. Если говорить более детально, то компании, вошедшие в этот проект, будут освобождены от уплаты НДС, если их выручка не превышает 2 млрд рублей в год», — сказал Путин.

Он добавил, что за такими компаниями сохранится право на уплату пониженной ставки страховых взносов — 15%, даже в том случае, если численность персонала, занятого в компании, вырастет до 1,5 тысячи человек. Сейчас порог, при котором предприятия могут платить пониженную ставку, составляет 250 человек.

Также Путин поручил ускорить работу над законопроектом, который освобождает от налоговой декларации предпринимателей, которые применяют упрощенную систему налогообложения и используют контрольно-кассовую технику.

Президент также отметил, что нужно освободить малый и средний бизнес от избыточного антимонопольного контроля.

«Антимонопольный контроль охватывает все предприятия с выручкой свыше 400 млн рублей в год. Предлагаю поднять эту планку вдвое — до 800 млн рублей. Тем самым, избавить большое число растущих компаний от обременительных, лишних отчетов и бумаг», — сказал глава государства.

Такой же порог Путин предложил установить за сделками по слиянию и поглощению. «Если сумма сделки не превышает 800 млн рублей, ее не надо будет согласовывать с антимонопольными органами», — сказал он.

«Предлагаю увеличить долю товаров и услуг, которую наши крупные компании, государственные и муниципальные заказчики обязаны закупать у малых и средних предприятий, включая некоммерческие организации. Эта доля должна составлять не менее 25%», — сказал Путин.

Президент также поручил сократить предельные сроки расчета за поставленные услуги с 30 до 15 рабочих дней. А для малого бизнеса и социально ориентированных НКО с 15 до 7 дней.

Фото: kremlin.ru