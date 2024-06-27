«Пятерочка» начала предлагать предпринимателям действующие магазины по франшизе

«Пятерочка» начала предлагать предпринимателям действующие магазины по франшизе, сообщил RB.RU представитель торговой сети. Ранее франчайзи в партнерстве с ритейлером могли запустить торговую точку только с нуля.

Первоначальные инвестиции для приобретения действующего магазина по франшизе составят в среднем 3–5 млн рублей. Для сравнения: открытие точки с нуля обойдется примерно в 20 млн рублей.

По соглашению с головной компанией франчайзи обязуется в дальнейшем провести в магазине реконструкцию. Точная сумма инвестиций будет зависеть от конкретного помещения.

Такой формат сотрудничества выгоден для ритейлера. По словам руководителя направления привлечения франчайзи «Пятерочки» Валерии Осташевой, оборот франчайзинговых точек может быть на 10–15% выше, чем в собственных магазинах сети, благодаря высокой вовлеченности партнера.

Условия сотрудничества франчайзи с торговой сетью не отличаются от тех, что и при запуске новой точки. Сеть использует модель обратного франчайзинга, по которой берет на себя все вопросы по товарообороту, ценообразованию, логистике, маркетингу. Задача франчайзи — эффективно управлять магазином и его командой и реализовывать товары.

Каждый месяц партнер получает агентское вознаграждение в размере до 25% от выручки магазина, роялти платить не нужно.

Перечень доступных к покупке магазиной доступен по ссылке. В списке есть предложения из разных регионов России.

Все представленные точки работают, по каждой из них можно посмотреть среднюю выручку и прибыль, средний чек и число покупателей, ориентировочный срок окупаемости.

В настоящее время франчайзинговая сеть «Пятерочки» насчитывает 370 магазинов в 36 регионах России.

Фото на обложке: «Пятерочка»