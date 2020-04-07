«Пятерочка» зарегистрировала новый логотип

ООО «Агроторг» — юрлицо сети продуктовых магазинов «Пятерочка» — зарегистрировало несколько новых вариантов логотипа предприятия. Информация об этом содержится в карточке компании в системе «Контур.Фокус».

Цифра 5 в логотипе теперь изображена как один элемент, верхняя часть не отделена от нижней. Визуально изображение теперь не выходит за рамки круга.

Новая версия логотипа слева. Справа представлен текущий вариант

В слове «пятерочка» изменен шрифт. В новой версии отсутствует дугообразная линия сверху, которая в текущем варианте тянется от буквы «п».

Новая версия логотипа представлена слева

Кроме того, «Пятерочка» зарегистрировала черно-белую версию логотипа и версию с использованием красного, белого и зеленого цветов.

Все заявки были поданы в Роспатент 16 марта 2020 года и опубликованы на следующий день. В пресс-службе X5 Retail Group, которой принадлежит «Агроторг», не ответили на запрос Rusbase.

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