Облачная платформа Qase привлекла $500 тысяч от S16VC и ExpoCapital Игоря Кима

Компания Qase, развивающая решение для тестирования программного обеспечения компаний-разработчиков, привлекла $500 тысяч в рамках посевного раунда, говорится в сообщении Qase.

Лид-инвестором выступил фонд S16VC, среди партнеров которого — сооснователь Payment Systems Анатолий Марьин, партнер курьерской службы Dostavista Александр Шамис, основатель «Партии еды» Михаил Перегудов. Также в сделке приняли участие FinSight Ventures и ExpoCapital инвестора Игоря Кима.

Оценка компании не раскрывается.

Qase — компания-разработчик программного обеспечения, предоставляющая инструменты и услуги для ИТ-компаний. Так, компания предлагает интеграцию с Asana, Github, Jira, Trello и другими по модели корпоративной подписки и позволяет публиковать задачи на площадках автоматически.

Стартап основал бывший технический менеджер Avito Никита Федоров. Компания зарегистрирована в США.

Полученные средства будут потрачены на укрепление команды разработчиков и маркетинг, а также на развитие новых партнерств в США и Европе. По собственным данным компании, число пользователей платформы составляет 26 тыс., включает европейские и американские компании.

По данным Global Market Insights, объем рынка тестирования программного обеспечения превысил $40 млрд в 2019 году и, как ожидается, в 2026 году составит более $60 млрд.

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Фото: Unsplash