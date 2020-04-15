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Российский сервис хранения с доставкой QB привлек 6 млн рублей от YellowRockets

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Российский сервис хранения с доставкой «Кьюби» (QB) привлек 6 млн рублей от YellowRockets и частных инвесторов. Сделка была закрыта в апреле 2020 года. Об этом Rusbase рассказал представитель YellowRockets.

Российский сервис хранения с доставкой QB привлек 6 млн рублей от YellowRockets

Инвестиции будут направлены на развитие b2b-направления, усиление инфраструктуры и масштабирование.

«Кьюби» был основан в 2018 году. Сервис предоставляет комплексное решение по хранению вещей. По запросу клиента компания подбирает команду и транспорт, фотографирует, упаковывает вещи, доставляет и хранит на складе. Сервис работает как для частных лиц, так и для бизнеса.

По данным YellowRockets, в настоящее время площадь складов для хранения вещей в Москве в сумме равна 25 футбольным полям — это 181 тысяча м². И в ближайшее время рынку потребуются площади до 500 тысяч м². 

Агентство Knight Frank оценивает рынок индивидуального хранения вещей в Москве за 2019 год в 3,2 млрд рублей. При этом эксперты указывают, что потенциал рынка self-storage — 10–12 млрд рублей.

Фото: Unsplash

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