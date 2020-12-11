Группе Qiwi грозит коллективный иск от зарубежных юрфирм

Cпециализирующиеся на коллективных исках фирма Rosen и юрфирма Schall Law, известная делами Nvidia и Intel, объявили о готовящихся исках против группы Qiwi. Компании собирают контакты инвесторов, пострадавших из-за падения котировок Qiwi на 20%. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на заявления компаний.

Снижение стоимости акций Qiwi произошло из-за выпущенного накануне Центробанком предписания об ограничении операций компании.

ЦБ проводил проверку операций Qiwi Bank с июля по декабрь 2020 года. Она касалась периода деятельности банка с июля 2018 года по сентябрь 2020 года. В ходе проверки ЦБ обнаружил нарушения в ведении отчетности и документации банка.

По результатам проверки регулятор наложил на кредитную организацию штраф в размере 11 млн рублей и ограничил некоторые операции Qiwi Bank:

большинства платежей иностранным торговым компаниям;

денежные переводы на предоплаченные карты с корпоративных счетов.

Ограничения введены с 7 декабря 2020 года на срок до 6 месяцев.

На фоне новостей цена акций Qiwi на Nasdaq упала более чем на 20%: с $13,59 на закрытии торгов 9 декабря до $10,79 за бумагу на закрытии 10 декабря. На открытии сессии 11 декабря стоимость акции выросла до $11,69.

Американские юрфирмы планируют провести собственную проверку и выяснить, нарушал ли Qiwi Bank требования ЦБ. Они также хотят выяснить имели ли место введение в заблуждение акционеров и недостаточное раскрытие информации.

По данным Frank Media, относящегося к аналитическому агентству Frank RG, Qiwi могла осуществлять переводы в пользу «серых» букмекеров, за что была оштрафована Центробанком.



В Qiwi при этом считают, что наложенные ограничения прежде всего обусловлены эволюцией общего подхода ЦБ к толкованию регулирования электронных платежей. А также «общими тенденциями к усилению контроля в областях киберпространства и трансграничных платежей, а не обнаруженными недостатками».

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