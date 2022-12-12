Qiwi вышла на российский рекламный рынок

Финансовый сервис Qiwi купил рекламное агентство Realweb, таким образом компания вышла на российский рекламный рынок. Об этом сообщает Forbes.

Realweb специализируется на digital-рекламе. Стоимость покупки не раскрывается. Совладелец Realweb Эмин Аветисян сообщил изданию, что она находится «в пределах рыночной стоимости».

Qiwi заключила соглашение о приобретении 78% в Realweb, еще 22% компания выкупит в течение полугода.

Близкий к Realweb источник Forbes уверяет, что до начала спецоперации России на Украине агентство договаривалось о сделке с крупным европейским игроком из сферы рекламы», тогда компанию оценили в восьмизначную сумму в долларах». После февральских событий сделка сорвалась.

Покупка Realweb позволит Qiwi диверсифицировать бизнес и выйти на рекламный рынок сразу на лидирующих позициях, пояснил Forbes гендиректор Qiwi Андрей Протопопов. Сейчас Qiwi развивает электронную платежную систему Qiwi-кошелек, финансовую систему Rowi для малого и среднего бизнеса, а также платформу для автоматизации маркетинга Flocktory.

Realweb была основана в 1998 году, компания позиционирует себя как «digital-агентство полного цикла» (создание медийной и видео-рекламы, размещение контекстной рекламы, SEO-продвижение, SMM и другие услуги). Среди клиентов — ВТБ, «Альфа-банк», Huawei, HeadHunter и другие.

В 2013 году Realweb привлекла $3,5 млн инвестиций от фонда iTech Capital и получила оценку в $12 млн. В ноябре 2021 года компания стала одним из немногочисленных партнеров Telegram после того, как мессенджер запустил функцию рекламных объявлений.

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