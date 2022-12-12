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Qiwi вышла на российский рекламный рынок

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Финансовый сервис Qiwi купил рекламное агентство Realweb, таким образом компания вышла на российский рекламный рынок. Об этом сообщает Forbes.

Qiwi вышла на российский рекламный рынок

Realweb специализируется на digital-рекламе. Стоимость покупки не раскрывается. Совладелец Realweb Эмин Аветисян сообщил изданию, что она находится «в пределах рыночной стоимости».

Qiwi заключила соглашение о приобретении 78% в Realweb, еще 22% компания выкупит в течение полугода.

Близкий к Realweb источник Forbes уверяет, что до начала спецоперации России на Украине агентство договаривалось о сделке с крупным европейским игроком из сферы рекламы», тогда компанию оценили в восьмизначную сумму в долларах». После февральских событий сделка сорвалась.

Покупка Realweb позволит Qiwi диверсифицировать бизнес и выйти на рекламный рынок сразу на лидирующих позициях, пояснил Forbes гендиректор Qiwi Андрей Протопопов. Сейчас Qiwi развивает электронную платежную систему Qiwi-кошелек, финансовую систему Rowi для малого и среднего бизнеса, а также платформу для автоматизации маркетинга Flocktory. 

  • Realweb была основана в 1998 году, компания позиционирует себя как «digital-агентство полного цикла» (создание медийной и видео-рекламы, размещение контекстной рекламы, SEO-продвижение, SMM и другие услуги). Среди клиентов — ВТБ, «Альфа-банк», Huawei, HeadHunter и другие.
  • В 2013 году Realweb привлекла $3,5 млн инвестиций от фонда iTech Capital и получила оценку в $12 млн. В ноябре 2021 года компания стала одним из немногочисленных партнеров Telegram после того, как мессенджер запустил функцию рекламных объявлений.

Фото на обложке: Postmodern Studio / Shutterstock

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