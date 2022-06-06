Основатель Qiwi Сергей Солонин получил почти 38% стартапа Station

Основатель Qiwi Сергей Солонин получил 37,5% стартапа Station, который был создан Skolkovo Ventures и Dentsu Group для развития маркетинговых технологий. Однако последняя покидает Россию.
Сергей Солонин не выкупал доли у действующих акционеров, он вошел через размывание долей: Skolkovo Ventures и OKS Group теперь владеют по 31,25% актива. Сумма инвестиций не раскрывается, лишь отмечается, что средства направят на усиление команды и первые сделки стартапа, пишет РБК.
Station сфокусируется на рынке цифровизации маркетинга, объем которого оценивается в 70 млрд рублей. Сейчас компания находится на стадии закрытия двух сделок, детали не раскрываются.
Весной Dentsu решила покинуть российский рынок. Группа передала права на владение совместным предприятием Dentsu Russia локальным акционерам — Кириллу Матвееву и Олегу Полякову. Доля в DEEP — совместное предприятие Dentsu Group Inc. и OKS Group. — перешла к российской OKS Group.
Фото на обложке: Сергей Солонин / Instagram
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