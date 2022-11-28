Стартап Station с инвестициями Сергея Солонина купил разработчика софта для ритейла Retail Services

Стартап Station для развития маркетинговых технологий закрыл сделку по покупке российского разработчика программного обеспечения для торговых сетей Retail Services. Об этом RB.RU сообщил представитель Station. Условия сделки не разглашаются.

Station основан Skolkovo Ventures и OKS Group в 2020 году. В 2022 году компания получила инвестиции от основателя Qiwi Сергея Солонина. Station работает над платформой технологических решений «для увеличения эффективности взаимодействия бизнеса и потребителей» в маркетинге.

Retail Services работает с 2015 года. Компания позволяет увидеть аналитику взаимодействия поставщика и ритейлера в реальном режиме времени: весь путь товара на одном экране. К сервису компании подключены ритейлеры «Магнит», «Дикси», «О’Кей», «Лента», «Верный», Magnum и другие, а также более 200 поставщиков.

Station купила Retail Services, чтобы закрыть потребности производителей и ритейлеров в маркетинге и продажах, говорится в ее сообщении. Station совместно с Retail Services планирует расширять продуктовую линейку и улучшить существующие продукты. Плановая выручка Retail Services в 2022 года превысит 1 млрд рублей.

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