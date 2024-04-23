Qiwi спрогнозировала убыток после продажи российских активов

Qiwi plc прогнозирует убыток в 22,7 млрд рублей из-за сделки по продаже российского бизнеса. Компания по той же причине признала обесценение на 14,4 млрд рублей. После отзыва лицензии в России группа хочет сосредоточиться на бизнесе в Казахстане и ОАЭ, говорится в сообщении компании о финансовых итогах 2023 года.
Qiwi plc включила в убыток от обесценения российских активов оценочную стоимость конкурентных преимуществ (goodwill) — 8,7 млрд рублей, стоимость нематериальных активов — 4 млрд рублей, а также основных средств — 1,6 млрд рублей. Убыток был получен «в результате продажи российских активов с дисконтом за иностранное владение».
При этом за прошлый год Qiwi по продолжающейся деятельности нарастила чистую выручку на 87% год к году. Скорректированная чистая прибыль составила 1,3 млрд рублей «за счет роста чистой выручки, положительного эффекта от курсовых разниц, переоценки активов и восстановления резервов», отмечается в сообщении.
На счетах «Киви Банка» после отзыва лицензии осталось 2,3 млрд рублей наличных средств Qiwi. Компания работает над возвращением средств.
По собственным данным группы, отзыв лицензии стал причиной значительного спада деятельности группы. Негативная тенденция может продолжиться, если компании не удастся найти новых деловых партнеров, которые помогут ей восстановить операционную деятельность и «денежные потоки».
Фото на обложке: MacroEcon /
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