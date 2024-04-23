На счетах «Киви Банка» осталось 2,3 млрд рублей международной Qiwi

На счетах «Киви Банка» после отзыва лицензии осталось 2,3 млрд рублей наличных средств международной группы Qiwi. Последняя работает над возвращением денег, следует из отчетности компании.

Qiwi также сообщает, что банк являлся важным поставщиком услуг и партнером для различного рода трансграничных операций, включая определенные продукты и услуги, предоставляемые международным подразделениям группы. Руководство компании планирует заменить «Киви Банк» в качестве оператора этих услуг новыми партнерами

По данным компании, отзыв лицензии стал причиной значительного спада деятельности группы. Негативная тенденция может продолжиться, если компании не удастся найти новых деловых партнеров, которые помогут ей восстановить операционную деятельность и «денежные потоки».

В январе 2024 года Qiwi закрыла сделку по разделению бизнеса и продаже российских активов. Покупателем выступила Fusion Factor Fintech Limited из Гонконга. Сумма сделки составила 24 млрд рублей.

Спустя месяц Банк России отозвал лицензию на проведение банковских операций у «Киви Банка». После этого оказалось недоступно пополнение кошелька Qiwi, также платежная система заблокировала вывод средств. С проблемами столкнулись и клиенты других банков, сотрудничающих с Qiwi. В ЦБ позднее заявили, что у «Киви Банка», по предварительным оценкам, хватит средств, чтобы вернуть деньги с электронных кошельков.

10 апреля группа Qiwi заявила о продолжении работы несмотря на отзыв лицензии у «Киви Банка», который был ядром ее бизнеса. в тот же день Арбитражный суд постановил принудительно ликвидировать «Киви Банк».

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