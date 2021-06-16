Образовательная платформа Qmarketing Academy бывшего совладельца Qlean привлекла $550 тысяч

Образовательная платформа Qmarketing Academy бывшего совладельца и директора по маркетингу сервиса Qlean Романа Кумара Виаса привлекла первый раунд инвестиций в размере $550 тысяч от фонда Genesis Investments и частного инвестора. Об этом RB.ru сообщил представитель Qmarketing Academy.

Привлеченные инвестиции пойдут на развитие платформы в странах Юго-Восточной Азии: во Вьетнаме, Филиппинах, Малайзии, Индонезии. Основатели Qmarketing Academy планируют запускать курсы по маркетингу и дизайну с адаптацией под локальные рынки, а также базовые курсы для начинающих IT-специалистов.

«Онлайн-академия Qmarketing Academy эффективно закрывает растущую потребность в специалистах в сферах цифрового маркетинга и дизайна. Стартап уже успешно протестировал бизнес-модель и продукт на рынке Восточной Европы и теперь может применить свой опыт на развивающихся EdTech-рынках Вьетнама, Малайзии, Индонезии и Филиппин», — сообщил управляющийп Genesis Investments Виталий Лаптенок.

Qmarketing Academy считает рынок Юго-Восточной Азии одним из самых перспективных регионов для развития EdTech-проектов. По словам Романа Кумара Виаса, регион «показывает самые высокие темпы роста не только по рынку edtech, но и в отраслях e-commerce, финтехе и гейминге».

ООО «КЬЮ» (юрлицо Qmarketing Academy) зарегистрировано в октябре 2018 года. По данным системы «Контур.Фокус», по итогам 2020 года выручка проекта составила 112,2 млн рублей (рост почти в 2,4 раза по сравнению с 2019 годом), чистая прибыль — 12,1 млн рублей (в 2019 году — 19,7 млн рублей).

Среди основателей компании также Игорь Винидиктов (ранее работал в «Мегафоне» и Adidas) и Александр Соловьев, которые отвечают за операционную деятельность компании, маркетинг и продажи.

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Фото: Unsplash