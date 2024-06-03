«Полипластик» купил 25% в системе видеоаналитики для строительства QMonitoring

Структура группы «Полипластик» купила 25% в капитале системы видеоаналитики в строительстве QMonitoring. Оценка стартапа по итогам сделки составила более 200 млн рублей. В рамках сделки QMonitoring предоставят строительные площадки для развертывания системы.

Связанная с группой «Полипластик» структура приобрела 25% доли в ООО «Интеллектуальные стройрешения», управляющим сервисом QMonitoring. Об этом RB.RU сообщил представитель QMonitoring.

Оценка QMonitoring по итогам сделки составила более 200 млн рублей, рассказали в компании. В рамках сделки QMonitoring предоставят строительные площадки для развертывания собственной системы видеоаналитики и дадут возможность протестировать технологию в данной нише.

Решение QMonitoring позволяет в автоматизированном режиме проводить мониторинг эффективности работы строителей и спецтехники, связывая эти показатели со строительным планом и задачами на строительной площадке. Система позволяет сократить затраты на простой до 60%, на строительный контроль – до 30%.

Сооснователь QLab Даниил Кручинин запустил систему видеоаналитики на базе ИИ для мониторинга строительства QMonitoring в феврале 2024 года. По актуальным на данный момент данным ЕГРЮЛ, По 44,05% в капитале ООО «Интеллектуальные стройрешения» принадлежат Кручинину и гендиректору компании Аркадию Фроймчуку, 11,9% владеет ООО «Матрикс».

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