Финтех-стартап Qonto из портфеля DST Global Юрия Мильнера стал «единорогом»

Портфель фонда DST Global Юрия Мильнера пополнился «единорогом». Оценки в $5 млрд достиг французский финтех-стартап Qonto, в который фонд инвестировал в 2020 году в раунде объемом $115 млн, а также в текущем объемом $551 млн.
О закрытии инвестиционного раунда серии D объемом 486 млн евро ($551 млн) говорится в сообщении Qonto.
В раунде приняли участие 15 инвесторов, среди которых Tiger Global Management, Tencent и DST Global. Общий объем привлеченных Qonto средств, по данным Crunchbase, достиг $702 млн, а оценка компании – $5 млрд.
В январе 2020 года лид-инвестором раунда C объемом $115 млн в Qonto стал фонд DST Global Юрия Мильнера. По итогам этого раунда оценка стартапа составила $500 млн, рассказывали RB. Привлеченные средства компания планировала направить на расширение своего присутствия на рынке, разработку новых функций и расширение штата с 200 до 300 человек.
Основанный во Франции в 2017 году Qonto – это онлайн-банк, специализирующийся на предоставлении услуг для малого и среднего бизнеса, включая бухучет, управление расходами и банковское обслуживание. Услуги банка оплачиваются по подписке – тариф составляет 249 евро для компаний, 9 евро для индивидуальных клиентов. Клиентами Qonto, по собственным данным, являются 220 тысяч предприятий и фрилансеров.
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