Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

DST Global стал лид-инвестором раунда на $115 млн в онлайн-банк Qonto

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Фонд DST Global Юрия Мильнера и китайская Tencent выступили лид-инвесторами раунда С на $115 млн во французский стартап Qonto. Об этом сообщает TechCrunch.

DST Global стал лид-инвестором раунда на $115 млн в онлайн-банк Qonto

Qonto был запущен в 2016 году. Онлайн-банк фокусируется на услугах для малого и среднего бизнеса.

В раунде также приняли участие действующие инвесторы — компании Valar Ventures и Alven, сооснователь платежного сервиса TransferWise Таавет Хинрикус и финдиректор нидерландскoй компании Adyen Инго Ютденхааге.

После сделки стартап оценивается в $500 млн.

Компания направит средства на расширение своего присутствия на рынке, разработку новых функций для платформы и найм сотрудников. Qonto планирует нарастить команду с 200 до 300 человек в течение года.

Фото: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

28 января 2020

Moscow Travel Hack

29 января 2020

Life Science Pitch Day

30 января 2020

CSTB.Telecom & Media

31 января 2020

Skolkovo Junior Challenge - 2020

16 февраля 2020

TechMinsk Accelerator for Startups powered by Google Launchpad

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

28 января 2020

CSTB.Telecom & Media

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

28 января 2020

Moscow Travel Hack

29 января 2020

Life Science Pitch Day

30 января 2020

CSTB.Telecom & Media

31 января 2020

Skolkovo Junior Challenge - 2020

16 февраля 2020

TechMinsk Accelerator for Startups powered by Google Launchpad

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

28.01.2020

CSTB.Telecom & Media

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

24 января — 20 февраля 2020

Продвижение в Instagram

27 января — 27 июля 2020

Курс по аналитике данных

31 января — 29 февраля 2020

Управление бизнесом в IT

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ