DST Global стал лид-инвестором раунда на $115 млн в онлайн-банк Qonto

Фонд DST Global Юрия Мильнера и китайская Tencent выступили лид-инвесторами раунда С на $115 млн во французский стартап Qonto. Об этом сообщает TechCrunch.

Qonto был запущен в 2016 году. Онлайн-банк фокусируется на услугах для малого и среднего бизнеса.

В раунде также приняли участие действующие инвесторы — компании Valar Ventures и Alven, сооснователь платежного сервиса TransferWise Таавет Хинрикус и финдиректор нидерландскoй компании Adyen Инго Ютденхааге.

После сделки стартап оценивается в $500 млн.

Компания направит средства на расширение своего присутствия на рынке, разработку новых функций для платформы и найм сотрудников. Qonto планирует нарастить команду с 200 до 300 человек в течение года.

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