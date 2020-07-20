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В России запущен пилотный проект по оплате госуслуг с использованием QR-кодов

Новости
Кристина Пирахмедова
Кристина Пирахмедова

Автор

Кристина Пирахмедова

Минкомсвязи совместно с Минэкономразвития и администрацией Липецкой области запустило в регионе пилотный проект по приему платежей за ряд государственных услуг по QR-кодам. Оплата будет проводиться без комиссии, говорится в сообщении Минкомсвязи.

В России запущен пилотный проект по оплате госуслуг с использованием QR-кодов

QR-код для оплаты будет размещаться на квитанциях, которые можно получить в центрах госуслуг «Мои документы». Сканировать код необходимо в мобильном приложении «Госуслуги». Быстрая оплата позволяет не вносить реквизиты платежа. Заполнить придется только данные банковской карты.

Новая система быстрой оплаты государственных и муниципальных услуг позволит людям экономить время, считают в министерстве.

Сейчас с помощью нового сервиса можно оплачивать услуги ФНС и Росреестра. В планах у разработчиков добавить услуги МВД и других органов власти и масштабировать систему быстрых платежей на другие регионы.

Фото: manfeiyang / Shutterstock

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