С 19 июля в Москве отменяется система QR-кодов, которая действовала две недели. Без QR-кода невозможно было попасть внутрь заведения общепита (только на летнюю веранду) и на массовые мероприятия численностью более 500 человек. Вот как на новость об отмене отреагировали пользователи соцсетей.

«Я так хотела сходить в пустой ресторан...»: москвичи отреагировали на отмену QR-кодов. Некоторые расстроились