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«Я так хотела сходить в пустой ресторан...»: москвичи отреагировали на отмену QR-кодов. Некоторые расстроились

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Заместитель главы новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

С 19 июля в Москве отменяется система QR-кодов, которая действовала две недели. Без QR-кода невозможно было попасть внутрь заведения общепита (только на летнюю веранду) и на массовые мероприятия численностью более 500 человек. Вот как на новость об отмене отреагировали пользователи соцсетей.

«Я так хотела сходить в пустой ресторан...»: москвичи отреагировали на отмену QR-кодов. Некоторые расстроились

Некоторые сожалеют о том, что не успели сходить в пустой ресторан. 

Часть пользователей иронизируют над теми, кто успел получить QR-код или набить татуировку в виде него. 

Некоторые строят предположения, почему QR-коды были отменены, и прогнозируют дальнейшее развитие событий.

Кто-то намекает, что все равно не попадет в ресторан, но уже не из-за QR-кода.

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