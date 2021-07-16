«Я так хотела сходить в пустой ресторан...»: москвичи отреагировали на отмену QR-кодов. Некоторые расстроились

С 19 июля в Москве отменяется система QR-кодов, которая действовала две недели. Без QR-кода невозможно было попасть внутрь заведения общепита (только на летнюю веранду) и на массовые мероприятия численностью более 500 человек. Вот как на новость об отмене отреагировали пользователи соцсетей.
Некоторые сожалеют о том, что не успели сходить в пустой ресторан.
Без шуток была надежда сходить в ресторан в москве в силу QR кодов, но похоже как рестики отменились в прошлом году, так и в этом не стоит ходить— Pvt Joker (@don_k4rlos) July 16, 2021
Вторую дозу спутника надо ставить только в конце июля…— Плойка Фрезер с 5G (@Sofy_Frezer) July 16, 2021
А я так хотела сходить в пустой ресторан по QR коду 😢 pic.twitter.com/rhBWaqSF09
Только татуху себе набил, как московские власти взяли и отменили систему QR-кодов.— Zaur Aliyarov (@zaur_aliyarov) July 16, 2021
А так хотелось всем показывать при входе в ресторан Льва Николаевича Толстого…
Часть пользователей иронизируют над теми, кто успел получить QR-код или набить татуировку в виде него.
Сейчас немного хихикаю от того, что коллега вчера шмальнула вакцину и написала мне: я получила QR код и теперь чувствую себя человеком.— брови соболь (@sobol_eyebrows) July 16, 2021
Собянин пришёл в любимый ресторан а его не пустили без QR-кода и он решил их отменить?— Snusmumrik (@snus1986) July 16, 2021
А теперь оштрафовать всех, у кого есть qr-код 🤡— Турновер с планктоном🦠 (@KelasLaari) July 16, 2021
QR-коды отменили, теперь можно спокойно идти на свидание в ресторан, правда на которое тебя всё также никто не пригласит— Артём Трещенко (@treschenko24) July 16, 2021
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