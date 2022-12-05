Бизнес в 2022 году начал принимать платежи по QR-коду в три раза чаще — исследование

Предприниматели в 2022 году стали реже пользоваться классическим эквайрингом, показало исследование «Делобанка». Оплату картой принимали 35% опрошенных против 52% годом ранее. При этом платежи по QR-коду стали принимать в три раза чаще.

Компании начали активнее искать альтернативные способы приема платежей после ухода международных платежных сервисов. По данным «Делобанка», бизнес стал принимать платежи по QR-коду в 3 раза чаще — в 2021 году таким способом пользовались 14% предпринимателей, в 2022 году — 42%.

Принимать оплату через телефон — эквайринг в смартфоне — в этом году стали 15% опрошенных, в 2021 году пользователей приложения было всего 8%. Новая технология позволяет превратить телефон в мобильный терминал и принимать оплату как бесконтактно — по NFC или по QR-коду через СБП, так и картами (эквайринг).

Популярность оплаты по QR-коду увеличило возмещение государством комиссии за прием оплаты через Систему быстрых платежей (СБП), отмечается в исследовании. При этом максимальная комиссия за транзакцию составляет 0,7% от суммы платежа, что в 3 раза меньше, чем при классическом эквайринге.

Опрос «Делобанка» проводился в октябре 2022 года, в нем приняли участие 1000 человек из российских городов с населением свыше 100 тыс. человек.

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