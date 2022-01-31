Почти половина россиян относятся негативно к проверке QR-кодов в ТЦ — опрос

Россияне относятся к проверке QR-кодов в торговых центрах и магазинах неоднозначно: 43% воспринимают ее негативно, при этом больше всего недовольных в Москве. По 28% опрошенных воспринимают эту меру позитивно или нейтрально, показало исследование маркетплейса Hoff и консалтинговой компании JLL.

Компании изучили покупательское поведение россиян в случае введения QR-кодов в ТЦ, а также выяснили их отношение к этой мере. В опросе участвовали более 1500 респондентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и других регионов России.

По данным исследования, в прошлом году в регионах, где были введены QR-коды, трафик в ТЦ показал падение в среднем на 20–40% по сравнению с допандемийными показателями. При этом в Москве, где коды не вводились, посещаемость ТЦ была в среднем на 10–20% ниже допандемийных показателей (в топовых объектах снижение менее 10%), в то же время в большинстве качественных объектов возросли конверсия и средний чек.

Большинство россиян при введении QR-кодов продолжат покупки как в рознице, так и в онлайне — так решили 51% опрошенных. На покупки полностью онлайн перейдут 18%, а каждый десятый (13%) отложит покупки до тех пор, пока не отменят QR-коды.

Исследование также показало, что реже всего получают QR-коды жители Санкт-Петербурга: они есть только у 69% петербуржцев. В Краснодаре 79% жителей имеют QR-коды — это самый высокий показатель по стране. В Москве QR-коды есть у 71% жителей.

Чаще всего получают QR-коды россияне старше 55 — они есть у 80% опрошенных в этой возрастной группе, реже — молодые люди 25–35 лет (69%).

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Фото на обложке: Unsplash