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Оборот московского общепита в первую неделю после отмены QR-кодов вырос более чем на четверть

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

За первую неделю после отмены обязательных QR-кодов для посещения ресторанов и кафе Москвы оборот предприятий общественного питания достиг 6,55 млрд рублей, сообщает пресс-служба департамента экономической политики и развития Москвы.

Оборот московского общепита в первую неделю после отмены QR-кодов вырос более чем на четверть

Оборот предприятий с 19 по 25 июня вырос на 25,7% по сравнению с предыдущей неделей. 

Как отмечают эксперты Аналитического центра города Москвы, уже в первый день после отмены QR-кодов, 19 июля, оборот московских предприятий общественного питания составил 792 млн рублей, на 15,9% превысив показатели понедельника 12 июля, когда действовали ограничения на вход посетителей.

В пятницу и субботу, 23 и 24 июля — традиционно пиковые для отрасли дни недели — выручка столичного общепита достигла 1,16 млрд рублей и 1,05 млрд рублей, что соответственно на 24% и 36% выше показателей аналогичных дней предыдущей недели. При этом, 24 июля оборот предприятий общественного питания был всего на 1,8% ниже уровня соответствующей субботы докризисного 2019 года.

В департаменте экономической политики и развития Москвы уверены, что три недели ограничения на посещения ресторанов и кафе пошли столице на пользу.

«Всего за три недели эти ограничения позволили значительно улучшить эпидемиологическую обстановку в городе, в два раза снизить количество заболевших коронавирусом, на треть сократить количество госпитализаций», — заявил руководитель департамента Кирилл Пуртов.

Напомним, что с 28 июня по 18 июля москвичи могли посетить заведения общественного питания, за исключением летних веранд, только с помощью специального QR-кода, подтверждающего факт прохождения вакцинации от COVID-19, перенесенную в последние полгода болезнь или отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней.

С 19 июля система QR-кодов в Москве была отменена.

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Фото: Pexels

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