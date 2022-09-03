Meta* договорилась с поставщиком чипов для VR-устройств

Meta* подписала соглашение с американским производителем Qualcomm о создании чипсетов для VR-гарнитур серии Quest нового поколения. Компания Марка Цукерберга рассказала о сделке на выставке IFA в Берлине.
Как передает Reuters, инженерные и продуктовые подразделения обеих компаний будут совместно работать над производством чипов на базе системы Qualcomm Snapdragon.
По мнению издания, это соглашение говорит о зависимости Meta от гиганта рынка микрочипов даже тогда, когда компания Цукерберга занялась разработкой собственных компонентов для устройств виртуальной, дополненной и смешанной реальностей.
«В отличие от мобильных телефонов, создание виртуальной реальности привносит новые многомерные вызовы в области пространственных вычислений, стоимости и форм-фактора», — заявил глава Meta Марк Цукерберг в видеообращении.
Бизнесмен подчеркнул, что сотрудничество с одним из крупнейших производителей процессоров поможет виртуальной вселенной двигаться в сторону создания многофункциональной вычислительной платформы.
Чипсеты совместного производства не будут эксклюзивной собственностью Meta, однако они будут оптимизированы под особенности системы Quest.
Соглашение с Qualcomm касается только VR-устройств. IT-гигант продолжит собственными силами заниматься разработкой полупроводниковых решений для других целей.
*Признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в РФ
Фото: Remus Rigo / Shutterstock
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