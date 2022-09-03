Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Meta* договорилась с поставщиком чипов для VR-устройств

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Meta* подписала соглашение с американским производителем Qualcomm о создании чипсетов для VR-гарнитур серии Quest нового поколения. Компания Марка Цукерберга рассказала о сделке на выставке IFA в Берлине.

Meta* договорилась с поставщиком чипов для VR-устройств

Как передает Reuters, инженерные и продуктовые подразделения обеих компаний будут совместно работать над производством чипов на базе системы Qualcomm Snapdragon.

По мнению издания, это соглашение говорит о зависимости Meta от гиганта рынка микрочипов даже тогда, когда компания Цукерберга занялась разработкой собственных компонентов для устройств виртуальной, дополненной и смешанной реальностей.

«В отличие от мобильных телефонов, создание виртуальной реальности привносит новые многомерные вызовы в области пространственных вычислений, стоимости и форм-фактора», — заявил глава Meta Марк Цукерберг в видеообращении.

Бизнесмен подчеркнул, что сотрудничество с одним из крупнейших производителей процессоров поможет виртуальной вселенной двигаться в сторону создания многофункциональной вычислительной платформы.

Чипсеты совместного производства не будут эксклюзивной собственностью Meta, однако они будут оптимизированы под особенности системы Quest.

Соглашение с Qualcomm касается только VR-устройств. IT-гигант продолжит собственными силами заниматься разработкой полупроводниковых решений для других целей.

RB рекомендует лучших поставщиков цифровых решений для вашего бизнеса — по ссылке

*Признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в РФ

Фото: Remus Rigo / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Вместо Web 3.0 у нас будет Web 2.5 — что тормозит переход к новому интернету
  2. 2 Конференция на Марсе, виртуальный концерт и совещание у костра: как провести мероприятие в метавселенной
  3. 3 Apple и рынок маркетинга: как по бизнесу ударят ограничения IDFA
  4. 4 «Хотим обучать сотрудников в VR». А вам это правда нужно?
  5. 5 TechTrends-дайджест: ИИ-генераторы «фейкньюс», графика игр нового поколения, «умная» модерация в Tinder
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

05 сентября 2022

Logistics Champions

05 сентября 2022

CyberCamp 2022

05 сентября 2022

Акселератор В8

Все ВОЗМОЖНОСТИ