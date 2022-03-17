Производитель процессоров Qualcomm прекратил продажи российским компаниям

Один из крупнейших в мире производителей микропроцессоров Qualcomm прекратил поставки своей продукции российским компания. Об этом сообщил старший вице-президент по связям с госорганами компании Нейт Тиббитс.

«Мы соблюдаем санкции и законы США и не продаем продукцию российским компаниям»,— написал Тиббитс в своем Twitter.

Так Тиббитс ответил на упрек министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, который заявил, что процессоры Qualcomm по прежнему доступны в РФ и призвал американскую компанию прекратить все поставки в Россию.

Кроме того, Тиббитс заявил, что компания сделала прямые пожертвования гуманитарным организациям и призвала к мирному урегулированию на Украине.

Украинский министр поблагодарил Qualcomm за эти действия и попросил поставить спутниковые телефоны украинским спасателям.

В начале марта 2022 года о прекращении поставок своей продукции в Россию в связи с санкциями объявили Intel и AMD. Также поставки в РФ остановил крупнейший производитель графических проыессоров Nvidia.

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