Производитель процессоров Qualcomm прекратил продажи российским компаниям

Один из крупнейших в мире производителей микропроцессоров Qualcomm прекратил поставки своей продукции российским компания. Об этом сообщил старший вице-президент по связям с госорганами компании Нейт Тиббитс.
«Мы соблюдаем санкции и законы США и не продаем продукцию российским компаниям»,— написал Тиббитс в своем Twitter.
Так Тиббитс ответил на упрек министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, который заявил, что процессоры Qualcomm по прежнему доступны в РФ и призвал американскую компанию прекратить все поставки в Россию.
Кроме того, Тиббитс заявил, что компания сделала прямые пожертвования гуманитарным организациям и призвала к мирному урегулированию на Украине.
Украинский министр поблагодарил Qualcomm за эти действия и попросил поставить спутниковые телефоны украинским спасателям.
В начале марта 2022 года о прекращении поставок своей продукции в Россию в связи с санкциями объявили Intel и AMD. Также поставки в РФ остановил крупнейший производитель графических проыессоров Nvidia.
Фото на обложке: MagioreStock /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 В России временно отменят пошлину на ввоз вычислительной техники и ее компонентов
- 2 Власти допустили изъятие серверов для нужд госинформсистем у покинувших Россию компаний
- 3 Сэкономить на хостинге и не пожалеть: что для этого нужно?
- 4 Дефицит полупроводников в разгаре: производители чипов объединяются на фоне исторического кризиса
- 5 7 гаджетов, представленных на WebSummit в 2020 году
ВОЗМОЖНОСТИ
17 марта 2022
18 марта 2022
20 марта 2022