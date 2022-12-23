Пройти тест на статус квалифицированного инвестора смогли лишь 31% кандидатов

Пройти тестирование на статус квалифицированного смогли лишь 31% кандидатов, отчитался Банк России. Некоторые претенденты смогли сдать экзамен только с четвертого раза. Самыми сложными оказались вопросы о сделках с «плечом».

Об итогах первого года работы системы определения квалификации инвесторов рассказал Банк России. Она подразумевает прохождение тестов на знание сложных финансовых инструментов.

С сентября 2021 года по сентябрь 2022 года в тестировании участвовали 6,13 млн человек. Лишь 31% из них (1,92 млн) смогли сдать экзамен успешно. Из тех, кто прошел испытание, 55% сделали это с первого раза, но каждому четвертому кандидату на статус «квала» пришлось предпринять четыре и более попыток, сообщил регулятор.

По информации ЦБ, самыми сложными для экзаменуемых оказались вопросы о сделках с «плечом», российских акциях, не входящих в котировальные списки, а также акциях иностранных компаний.

Банк России планирует смягчить имущественные требования для получения статуса квалифицированного инвестора. Порог могут снизить до 15-20 млн рублей, хотя ранее регулятор настаивал на сумме в 30 млн рублей.

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