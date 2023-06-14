Число изобретений в области квантовых технологий в России снизилось на 40% за год

Количество поданных заявок на разработки в области квантовых технологий в России за год сократилось более чем на 40%, свидетельствуют данные Dsight и инвестфонда «Восход», на которые ссылается «Коммерсантъ».

Так, за 2022 год количество заявок на изобретения в области квантовых технологий (квантовые коммуникации, сенсоры и вычисления) в России уменьшилось впервые с 2019 года: было подано 16 заявок против 28 в 2021 году.

В 2022 году больше всего заявок на патенты — 12 штук — пришлось на область квантовых коммуникаций.

Лидером среди организаций, подавших заявки в России, стало представительство японской Canon. Второе место за университетом ИТМО (Санкт-Петербург), на третьем месте российская «КуРейт» (QRate), которая занимается внедрением квантовых коммуникаций в инфраструктуру российских компаний.

До начала спецоперации на Украине Россия занимала одну из лидирующих позиций в мире по количеству разработок в области квантов, однако сейчас 62% заявок на патенты приходится на США и Китай.

В числе зарубежных лидеров по развитию квантовых технологий — Google и Microsoft, IBM и Intel (США), а также D-Wave Systems (Канада) и Origin Quantum (Китай).

Всего в мире, по данным аналитиков, за 2022 год подано 4 тыс. патентных заявок и выдано 732 патента.

На развитие квантовых коммуникаций и вычислений субсидии выделяет государство в рамках федеральных проектов. При этом обострившийся в результате санкций дефицит оборудования, а также возросшая секретность негативно сказались на патентной активности профильных компаний и вузов, отмечают опрошенные газетой эксперты.

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