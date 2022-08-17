В России запустили бесплатную образовательную программу по квантовым технологиям

Подразделение департамента финансовых технологий ЦБ РФ — Финтех Хаб — совместно с Российским квантовым центром (РКЦ) запустили бесплатную образовательную программу по квантовым технологиям. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе РКЦ.

Обучение будет проходить в гибридном формате с 26 сентября по 21 октября 2022 года. Студентам российских вузов, специалистам финансовой индустрии, а также всем желающим предлагается изучить квантовые технологии для решения прикладных задач финансового рынка.

Подать заявку на участие можно до 20 сентября по ссылке.

Теоретический модуль пройдет в дистанционном формате с 26 сентября по 3 октября 2022 года. Эксперты расскажут о финтехе, платежной инфраструктуре и финансовых сервисах, а также разберут способы внедрения решений на основе квантовых вычислений, квантовой и постквантовой криптографий.

От кандидатов не требуется знания квантовой физики — достаточно будет базового понимания информационных технологий и наличия аналитических способностей.

Затем 10 участников, которые покажут лучшие результаты в ходе тестирования, будут распределены на две команды. Каждая будет готовить исследовательский проект по одному из направлений применения квантовых технологий.

Защита проектов состоится 21 октября 2022 года. По итогам выпускники получат сертификаты Университета Банка России об участии в программе и возможность развивать идеи своих проектов совместно с экспертами Финтех Хаба для представления работ на всероссийских конференциях.

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